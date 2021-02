Der Verbleib der entmachteten Regierungschefin von Myanmar, Aung San Suu Kyi, ist offenbar ungewiss.

Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, wurde die unter Hausarrest stehende Politikerin an einen unbekannten Ort gebracht. Reuters verweist auf die Internetseite "Myanmar Now", die sich auf Vertreter ihrer Partei "National League for Democracy" beruft. Dem Vernehmen nach soll Suu Kyi bereits vor sechs Tagen weggebracht worden sein. Eine unabhängige Überprüfung der Meldung ist derzeit nicht möglich.



Der von der Militärjunta eingesetzte neue Chef der Wahlkommission erklärte inzwischen das Ergebnis der Parlamentswahl vom November für ungültig. Die Sicherheitskräfte gehen derweil mit zunehmender Gewalt gegen friedliche Demonstranten vor. In der größten Stadt Rangun feuerte die Polizei an mehreren Orten, an denen Kundgebungen gegen die Junta stattfanden, Schüsse ab und nahm Teilnehmer fest.

