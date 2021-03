Bei der gewaltsamen Niederschlagung der Proteste gegen die Militärjunta in Myanmar sind nach Angaben von Aktivisten mehr als 500 Menschen getötet worden.

Die örtliche Hilfsorganisation für politische Gefangene AAPP teilte mit, sie könne den Tod von 510 Zivilisten bestätigen, die tatsächliche Opferzahl sei aber vermutlich erheblich höher. Allein am Samstag hatten Einsatzkräfte mehr als 100 Menschen getötet. Gestern seien landesweit mindestens 14 weitere erschossen worden, teilte AAPP mit. Auch heute soll es Medienberichten zufolge wieder mehrere Tote gegeben haben. Das Vorgehen der Armee sorgt international für Entsetzen. Morgen will sich der UNO-Sicherheitsrat mit der Gewalt gegen Demonstranten in Myanmar befassen.

