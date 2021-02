Nach dem Militärputsch in Myanmar gründen immer mehr Menschen Nachbarschaftswachen in ihren Stadtvierteln.

Wie die Nachrichtenagentur AFP meldet, patrouillieren Menschen nachts in Gruppen auf den Straßen, um Festnahmen von Demokratie-Aktivisten und Unruhen zu verhindern.



Das Militär in Myanmar hatte Anfang des Monats die Macht an sich gerissen und De-facto-Regierungschefin Suu Kyi unter Hausarrest gestellt. Damit endete vorerst eine zehnjährige Phase des demokratischen Wandels in dem südostasiatischen Land. Gegen den Putsch gibt es seit Tagen massive Proteste. Die Militärjunta hat ihr Vorgehen gegen Demonstranten verschärft, hunderte wurden festgenommen.

