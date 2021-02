In Myanmar hat erstmals das Militär auf die Proteste gegen den Putsch reagiert.

Im staatlichen Fernsehen verlas ein Sprecher eine Erklärung der Militärjunta. Darin droht die Armeeführung mit Maßnahmen gegen Demonstranten. Wörtlich hieß es, dass gegen Vergehen, die die Stabilität des Staates, die öffentliche Sicherheit sowie die Rechtsstaatlichkeit gefährdeten, nach dem Gesetz mit wirksamen Schritten vorgegangen werden müsse.



Vor einer Woche hatte das Militär die Macht in dem südostasiatischen Land an sich gerissen und die Zivilregierung abgesetzt. Die De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi und Präsident Win Myint wurden festgenommen. Bereits am Wochenende versammelten sich zehntausende Menschen im ganzen Land, um gegen den Staatsstreich und für die Freilassung der entmachteten Suu Kyi zu protestieren.

