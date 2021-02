Einen Tag nach seinem Hilfsappell an die Vereinten Nationen ist der UNO-Botschafter von Myanmar entlassen worden.

Das Staatsfernsehen des südostasiatischen Landes meldete, der Diplomat habe "das Land betrogen" und "seine Macht missbraucht". Der Botschafter hatte seine Rede gestern in der UNO-Vollversammlung mit dem Hinweis versehen, er spreche im Namen der rechtmäßig gewählten zivilen Regierung. Diese war vor knapp vier Wochen vom Militär aus dem Amt geputscht worden.



Die Polizei in Myanmar ging erneut gewaltsam gegen Demonstranten vor. Nach Angaben von Reportern feuerten Einsatzkräfte mit Gummigeschossen auf die Menschen. Es seien mindestens 140 Personen festgenommen worden. Zu ihnen zählten auch mehrere Foto-Journalisten. In der Großstadt Rangun trieb die Polizei Angehörige der Bevölkerungsgruppe der Mon auseinander. Sie hatten sich anlässlich ihres nationalen Feiertags versammelt, um gegen die Machtübernahme des Militärs zu protestieren.

