In Myanmar hat das Militär seine Machtübernahme gerechtfertigt.

Es habe sich nicht um einen Putsch gehandelt, sagte der Sprecher der Militärregierung. Die Streitkräfte hätten keine andere Option gehabt. Zugleich stellte er erneut Wahlen in Aussicht, allerdings ohne ein konkretes Datum zu nennen. Der Sprecher betonte, das Militär werde an der Verfassung festhalten.



Die Militärführung hatte am 1. Februar geputscht. An dem Tag sollte das im November neu gewählte Parlament zu seiner konstituierenden Sitzung zusammentreten. Bei der Wahl hatte die Partei der De-facto-Regierungschefin Suu Kyi 83 Prozent der Parlamentssitze errungen. Die Verfassung von 2008 garantiert dem Militär jedoch ein Viertel der Mandate. Die Militärführung spricht daher von Wahlbetrug und erkennt die Abstimmung nicht an. Es geht zunehmend mit Gewalt gegen die anhaltenden Proteste vor.

Diese Nachricht wurde am 16.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.