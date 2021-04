Die Militärführung in Myanmar setzt offenbar zunehmend schwere Waffen zur Niederschlagung der Proteste ein.

Onlinemedien des Landes berichteten, Einsatzkräfte gingen an einigen Orten mit Maschinengewehren, Panzerfäusten und Splittergranaten gegen Demonstrierende vor. Es habe erneut Tote gegeben.



15 Botschafter aus Europa, Amerika, Asien und Australien, darunter der deutsche, verlangten in einer gemeinsamen Erklärung ein Ende der Gewalt, die Freilassung aller politischen Gefangenen und Wiederherstellung der Demokratie. Ein Besuch der UNO-Sondergesandten Schraner Burgener in dem Land wurde von der Armeeführung abgelehnt. Die Diplomatin wollte im Zuge einer Asien-Reise auch mit den Militärs sprechen.



Die Armee hatte vor rund zwei Monaten die Regierung der De-Facto-Ministerpräsidentin Aung San Suu Kyi gestürzt. Heute nannte die Militärführung in der Hauptstadt Naypyitaw erstmals einen groben Zeitrahmen für Parlamentswahlen. Diese sollten innerhalb von zwei Jahren stattfinden, hieß es.

Diese Nachricht wurde am 09.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.