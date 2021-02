Angesichts anhaltender Proteste gegen den Militärputsch in Myanmar nimmt die Armee gezielt bekannte Anführer der Demokratiebewegung ins Visier.

Die Junta stellte Haftbefehle gegen sieben Aktivisten aus, die sich bereits seit langer Zeit für Demokratie in dem südostasiatischen Land einsetzen. Wer den Gesuchten helfe, müsse mit schweren Strafen rechnen, hieß es. In der Wirtschaftsmetropole Rangun und in der Hauptstadt Naypydaw sowie in anderen Orten waren erneut zahlreiche Gegner der Militärregierung auf die Straße gegangen. Das Militär schränkte die Freiheitsrechte mit neuen Verordnungen ein.



Der Putsch war am 1. Februar verübt worden, dem Tag, an dem das neu gewählte Parlament zu seiner ersten Sitzung zusammenkommen sollte. Die Partei der entmachteten De-Facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi, Nationale Liga für Demokratie, hatte die Wahl in November gewonnen. Das Militär erkennt dies nicht an und spricht von Betrug.

Diese Nachricht wurde am 14.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.