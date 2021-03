In Myanmar haben die Militärmachthaber mehr als 600 Inhaftierte freigelassen.

Berichten einheimischer Medien zufolge handelt es sich überwiegend um Studierende, die zuvor in Polizeistationen und Gefängnissen festgehalten worden seien. Sie hatten sich an Protesten gegen den Militärputsch von Anfang Februar beteiligt. Auf Fotos war zu sehen, wie sie in der Metropole Yangon in Bussen saßen und von Menschen am Straßenrand gefeiert wurden. Auch ein Journalist der Nachrichtenagentur AP war unter den Freigelassenen.



Nach Schätzungen der Gefangenenhilfsorganisation AAPP zufolge sind seit dem Umsturz mindestens 275 Menschen getötet worden, mehr als 2.800 wurden zumindest vorübergehend festgenommen. Für heute haben Demokratie-Aktivisten zu einem stillen Generalstreik in Yangon aufgerufen.

Diese Nachricht wurde am 24.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.