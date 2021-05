Nach Protesten gegen den Putsch in Myanmar sind viele Lehrkräfte wegen Arbeitsverweigerung suspendiert worden.

Der zuständige Verband sprach von 8.250 Dozenten an 33 Hochschulen, die sich geweigert hätten, unter der Militärregierung tätig zu sein. Auch heute gingen in dem südostasiatischen Land in verschiedenen Städten wieder tausende Menschen gegen die Junta auf die Straße.



Das Militär im früheren Birma hatte am 1. Februar geputscht und die gewählte Regierung von Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi gestürzt. Seither versinkt das Land mit mehr als 50 Millionen Einwohnern in Chaos und Gewalt.

Diese Nachricht wurde am 08.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.