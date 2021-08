Die Militärregierung in Myanmar hat die Festnahme von zwei weiteren Journalisten bekanntgegeben.

Wie ein von der Armee kontrollierter Sender berichtete, werden ihnen Volksverhetzung und Verbreitung falscher Informationen in den sozialen Medien vorgeworfen. Dem Vernehmen nach ist einer der beiden Reporter unter anderem für Voice of America tätig. Der Organisation Human Rights Watch zufolge hat die Militärregierung in Myanmar inzwischen knapp 100 Journalisten festnehmen lassen.

