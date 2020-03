In Myanmar haben Vertreter des Militärs im Parlament mehrere von der Regierung geplante Verfassungsänderungen gestoppt.

Sie wollen damit verhindern, dass die Macht der Armee im Land beschränkt wird. So lehnten sie unter anderem den Vorschlag ab, die Zahl der vom Militär ernannten Abgeordneten schrittweise zu reduzieren. Der Armee steht bislang ein Viertel der Sitze zu, weshalb sie Änderungen an der Verfassung blockieren kann. In den kommenden Tagen soll es weitere Abstimmungen geben.



Myanmar war jahrzehntelang eine Militärdiktatur. Die Führung hatte 2011 den Weg für demokratische Reformen geöffnet. Seit vier Jahren ist eine zivile Regierung an der Macht.