In Myanmar ist eine Demonstrantin an den Folgen ihrer schweren Kopfverletzung gestorben, die sie bei einer Kundgebung erlitten hatte.

Das teilte das Krankenhaus in der Hauptstadt Naypyidaw mit, in dem die 20-Jährige behandelt worden war. Sie war am 9. Februar bei einer Demonstration verletzt worden. Im Internet kursierte ein Video von dem Angriff der Polizei. Die Frau ist das erste Todesopfer bei den Protesten gegen den Militärputsch.



Auch heute gingen die landesweiten Kundgebungen weiter. In Mytkyina im Norden des Landes sollen Sicherheitskräfte gewaltsam gegen Demonstranten vorgegangen sein. Mehrere Menschen seien zeitweilig festgenommen worden, hieß es in Berichten von Aktivisten.

Diese Nachricht wurde am 19.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.