In Myanmar ist in einem weiteren Punkt Anklage gegen die entmachtete De-Facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi erhoben worden.

Nach übereinstimmenden Berichten geht es um Vorwürfe im Zusammenhang mit der Corona-Krise, die sich auf ein Gesetz zum Katastrophenschutz beziehen. Das wurde bei einer Anhörung vor Gericht deutlich, zu der Suu Kyi per Video zugeschaltet wurde. Demnach bat sie um die Erlaubnis, sich persönlich mit ihren Anwälten treffen zu dürfen.



Aung San Suu Kyi war nach dem Militärputsch am 1. Februar in Gewahrsam genommen worden. Die Justiz wirft ihr mehrere Vergehen vor, darunter Anstiftung zum Aufruhr und Korruption.

Diese Nachricht wurde am 12.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.