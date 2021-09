In Myanmar in Südostasien sind bei neuen Kämpfen mindestens 15 Menschen getötet worden.

Nach Angaben von Dorfbewohnern und unabhängigen Medien attackierten mehr als 100 Soldaten im Nordwesten des Landes mehrere Dörfer. Mitglieder einer so genannten Selbstverteidigungsgruppe hätten die Soldaten nicht daran hindern können, weiter vorzudringen. Einwohner der Dörfer seien in den Dschungel geflohen, eine unbekannte Zahl von Häusern sei niedergebrannt worden.



In Myanmar hat das Militär im Februar die Macht übernommen. Es kommt seitdem immer wieder zu Protestaktionen der Bevölkerung. Zudem gibt es eine selbst ernannte Schattenregierung, die Anfang der Woche zu einem Volksverteidigungskrieg aufgerufen hatte.

Diese Nachricht wurde am 11.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.