Die neue Militärführung in Myanmar will das Ergebnis der Wahl vom vergangenen Jahr untersuchen.

Das berichten staatliche Medien. Das Militär hatte den Putsch am Montag unter anderem damit begründet, dass die zivile Regierung Betrugsvorwürfe nicht richtig untersucht habe. Die Wahlkommission hatte noch vor Kurzem keine gravierenden Probleme festgestellt. Bei der Abstimmung im November gewann die Partei NLD von Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi mit großem Abstand.



Unter Berufung auf Beiträge von Beobachtern in sozialen Netzwerken meldet die Nachrichtenagentur DPA, dass Suu Kyi wegen Hochverrats angeklagt werden soll. Die Politikerin steht ebenso wie zahlreiche andere Parlamentarier unter Hausarrest.



Die sieben führenden Industriestaaten - G7 - verurteilten den Militärputsch in Myanmar und zeigten sich besorgt über die politische Lage in dem südost-asiatischen Land.

Diese Nachricht wurde am 03.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.