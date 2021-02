In Myanmar wächst offenbar trotz der Militärpräsenz auf den Straßen der Widerstand gegen den Staatsstreich am vergangenen Montag.

Rund 200 Dozenten und Studenten gingen in Rangun auf die Straße, berichtete die Nachrichtenagentur AFP. Sie zeigten den Drei-Finger-Gruß - ein Symbol der pro-demokratischen Protestbewegung im benachbarten Thailand. In Naypyidaw posierten Mitarbeiter verschiedener Ministerien mit roten Bändern für Gruppenfotos. In Mandalay bekundeten mehrere Personen durch das Schlagen auf Töpfe und Pfannen ihren Protest. Nach Angaben von Aktivisten sollen bereits zahlreiche Demonstranten festgenommen worden sein.



Die festgesetzte De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi soll sich bei guter Gesundheit befindet. Das teilte ein Sprecher ihrer Partei mit.

