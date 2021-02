In Myanmar gehen die Sicherheitskräfte offenbar zunehmend mit Gewalt gegen die Demonstrierenden vor.

Wie Medien unter Berufung auf Augenzeugen berichten, setzte die Polizei in der Hauptstadt Naypyidaw und in der zweitgrößten Stadt Mandalay Wasserwerfer und Gummigeschosse gegen die Menschen ein. Auf Twitter wurden Bilder von blutenden Protestierenden verbreitet. In unbestätigten Berichten in sozialen Medien ist sogar von Toten die Rede. Die Polizei stürmte zudem die Zentrale der NLD-Partei der abgesetzten De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi, wie NLD-Abgeordnete mitteilten. Der UNO-Vertreter in Myanmar, Almgren, verurteilte das gewaltsame Vorgehen der Sicherheitskräfte als unangemessen und inakzeptabel.



Die Proteste hatten am Wochenende begonnen und richten sich gegen den Putsch des Militärs. Die Armee hatte die Regierung Suu Kyi am 1. Februar abgesetzt und dies mit Betrug bei der Parlamentswahl im November begründet. Damals hatte die NLD einen klaren Sieg errungen.

Diese Nachricht wurde am 09.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.