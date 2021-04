In Myanmar sind seit dem Militärputsch Anfang Februar mehr als 700 Zivilisten getötet worden.

Das geht aus Statistiken der Menschenrechtsorganisation AAPP hervor. Ein Sprecher der Militärs gab die Zahl der Toten dagegen mit 248 an. Allein am Freitag waren bei Ausschreitungen in der Stadt Bago mehr als 80 Menschen von Einsatzkräften getötet worden. Die Proteste gegen das Militärregime setzten sich auch heute fort.

