Bei den Protesten gegen die Militärmachthaber in Myanmar sind seit gestern Abend mindestens elf Menschen getötet worden.

Diese Zahl nennt die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf Augenzeugen und örtliche Medien. Demnach sollen Sicherheitskräfte in der Stadt Mandalay das Feuer auf Teilnehmende eines Sitzstreiks eröffnet haben. Auch in den Städten Rangun und Pyay sollen Protestierende getötet worden sein.



Anfang Februar hatte die Armee in Myanmar die zivile Regierung gestürzt und die Macht übernommen. Seitdem kommt es täglich zu Massenkundgebungen in dem Land.

Diese Nachricht wurde am 13.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.