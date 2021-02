In Myanmar sind die Sicherheitskräfte erneut gewaltsam gegen Demonstrierende vorgegangen.

In der größten Stadt Rangun feuerten Polizisten an mehreren Versammlungsorten Schüsse ab und nahm Teilnehmer fest, wie Augenzeugen in sozialen Netzwerken berichteten. Auch aus anderen Städten wurde ein massives Vorgehen der Sicherheitskräfte mit dem Einsatz von Tränengas und Gummigeschossen gemeldet. Ziel der Gewalt sollen auch Journalisten gewesen sein.



Die Proteste in dem Land richten sich gegen den Putsch des Militärs Anfang Februar. Die Armee hatte die damalige De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi entmachtet und sie sowie weitere Politiker festgenommen. Das Militär begründet sein Vorgehen mit angeblichen Unregelmäßigkeiten bei der vergangenen Parlamentswahl. Damals hatte Suu Kyis Partei einen klaren Sieg errungen. Gestern hatte die vom Militärregime neu eingesetzte Wahlkommission das Ergebnis offiziell für nichtig erklärt.

Diese Nachricht wurde am 27.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.