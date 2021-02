In Myanmar sind die Sicherheitskräfte erneut gewaltsam gegen Demonstrierende vorgegangen.

Dabei wurde nach Medienberichten in der Stadt Monywa im Norden des Landes eine Frau getötet. In der Metropole Rangun feuerten Polizisten an mehreren Versammlungsorten Schüsse ab und nahmen Teilnehmer fest. Auch aus anderen Städten wurde ein massives Vorgehen der Sicherheitskräfte mit dem Einsatz von Tränengas und Gummigeschossen gemeldet. Ziel der Gewalt sollen auch Journalisten gewesen sein.

Diese Nachricht wurde am 27.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.