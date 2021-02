In Myanmar gehen Sicherheitskräfte weiter mit Gewalt gegen Demonstrierende vor.

In der Stadt Mawlamyine schossen Polizisten mit Gummimunition auf die Menschen und schlugen sie. Es gab nach Angaben des Roten Kreuzes drei Verletzte. Proteste gab es erneut auch in weiteren Städten, darunter in der Hauptstadt Naypyidaw. Sie richten sich gegen die Machtergreifung der Armee. Diese hatte am 1. Februar die Regierung der Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi abgesetzt und dies mit Betrug bei der Parlamentswahl im November begründet, die Suu Kyis Partei NLD klar gewonnen hatte. Heute gab die Armee die Freilassung von 23.000 Gefangenen anlässlich eines Feiertages bekannt. Darunter dürften aber keine der jüngst festgenommenen Regierungspolitiker und Parlamentarier sein.



In Berlin rief Bundesaußenminister Maas rief die Armee auf, die Gewalt zu beenden und einen Dialog zur Rückkehr zu Rechtstaatlichkeit und Demokratie zu beginnen. Das Militär könne verhindern, dass Myanmar in die internationale Isolation gezwungen werde, sagte der SPD-Politiker. Die USA hatten gestern als erstes Land konkrete Sanktionen gegen führende Militärvertreter Myanmars angekündigt.

Diese Nachricht wurde am 12.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.