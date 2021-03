In Myanmar gehen die Sicherheitskräfte weiter mit großer Gewalt gegen die Demonstrierenden vor.

In der Stadt Hlaingthaya im Bezirk Yangon wurden laut einem Medienbericht 14 Menschen von der Polizei erschossen, die gegen den Putsch des Militärs protestierten. Auch aus anderen Städten werden neue Todesopfer gemeldet. In der Stadt Bago sollen nach Angaben des staatlichen Senders MRTV auch ein Polizist getötet sowie drei weitere verletzt worden sein. Protestierende hätten Steine auf die Sicherheitskräfte geworfen und mit Zwillen Gegenstände auf sie auf geschleudert, hieß es.



Die im Untergrund agierende abgesetzte Zivilregierung rief ungeachtet der vielen Toten zu weiteren Protesten gegen das Militärregime auf. Entsprechend äußerte sich der ehemalige Parlamentspräsident Than in einem Internet-Video. Than gehört der Partei der abgesetzten De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi an.

Diese Nachricht wurde am 14.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.