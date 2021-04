Aus Myanmar werden neue Proteste gegen das herrschende Militär gemeldet.

In der Stadt Mandalay sollen die Sicherheitskräfte auf die Menge geschossen haben. Nach Medienberichten wurde ein Demonstrant getötet und mehrere verletzt. In Mandalay hatte sich vor allem medizinisches Personal versammelt. Auch in etlichen weiteren Städten kam es wieder zu Kundgebungen.



Die Armee in Myanmar hatte sich am 1. Februar an die Macht geputscht, De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi wurde festgesetzt und angeklagt. Seitdem hat es zahlreiche Großdemonstrationen für eine Rückkehr zur Demokratie gegeben.

Diese Nachricht wurde am 15.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.