Die Bundesregierung hat die Gewalt der Militärmachthaber in Myanmar gegen die landesweiten Proteste scharf verurteilt.

Die brutale Gewalt habe am Wochenende leider einen erneuten traurigen Tiefpunkt erreicht, sagte Regierungssprecher Seibert in Berlin. Es sei erschütternd zu sehen, dass es fast täglich Todesopfer gebe, darunter auch Kinder. Die Bundesregierung forder einen sofortigen Verzicht auf Gewaltanwendungen, die Freilassung politisch Gefangener und eine Rückkehr zur Arbeit der demokratischen Institutionen. In Moskau erklärte ein Kreml-Sprecher, ungeachtet der langen vertrauensvollen Beziehungen zu Myanmar billige man die jetzigen Ereignisse nicht.



Auch heute gingen die Proteste gegen die Militärjunta in dem südostasiatischen Land weiter. Demonstrationen gab es unter anderem in der Handelsmetropole Yangon sowie in den Bundesstaaten Kachin, Mon und Shan. Am vergangenen Samstag waren in dem Land nach Angaben der Vereinten Nationen mehr als 100 Menschen von Sicherheitskräften getötet worden.

