In Myanmar dauern die Proteste gegen die Machtergreifung durch das Militär an.

Ungeachtet der zunehmenden Gewalt von Sicherheitskräften gingen auch am sechsten Tag in Folge wieder Zehntausende auf die Straßen. Kundgebungen gab es unter anderem in der Hauptstadt Naypyidaw und der Wirtschaftsmetropole Rangun. Militärchef Min Aung Hlaing rief die Protestierenden zur Rückkehr zur Arbeit auf. Die Armee verhaftete weitere prominente Parteimitglieder der NLD der bisherigen De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi. Die Armee hatte ihre Regierung am 1. Februar abgesetzt und dies mit Betrug bei der Parlamentswahl im November begründet. Damals hatte die NLD einen klaren Sieg errungen.



Gestern hatten die USA als erstes Land konkrete Sanktionen gegen die Militärjunta angekündigt.

