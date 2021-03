In Myanmar sind nach einem Aufruf der Gewerkschaften zum Generalstreik die Proteste gegen den Militärputsch fortgesetzt worden.

Demonstrierende kamen nach Angaben von Korrespondenten in Rangun und weiteren Städten des Landes zusammen. Anwohner berichteten von massiver Polizei- und Armeepräsenz in den Straßen Ranguns. Die Sicherheitskräfte setzten demnach Blendgranaten ein, um die Protestierenden auseinanderzutreiben.



Zu dem Generalstreik hatten zahlreiche Gewerkschaften aufgerufen und erklärt, jetzt sei es an der Zeit, die Demokratie zu verteidigen. Am Wochenende war in den staatlichen Medien öffentlich Bediensteten mit sofortiger Entlassung gedroht worden, sollten sie sich an dem Streik beteiligen.



Das Militär hatte sich am 1. Februar an die Macht geputscht. Seither dauern die Proteste gegen die Junta an, die immer härter gegen die Demonstranten vorgeht.

