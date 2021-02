Fünf Tage nach dem Militärputsch in Myanmar hat es in dem südostasiatischen Land die bisher größten Proteste gegen die Armeeführung gegeben.

In der Wirtschaftsmetropole Rangun beteiligten sich rund tausend Menschen an einem Protestmarsch, wie Journalisten der Nachrichtenagentur AFP berichteten. Demnach schwenkten die Demonstranten rote Fahnen. Rot ist die Farbe der Nationalen Liga für Demokratie von De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi.

Schon gestern hatten in mehreren Städten Myanmars Proteste stattgefunden. Nach Angaben von Nichtregierungsorganisationen soll es landesweit Sperrungen des Internetzugangs geben.



Die Armeeführung hatte am Montag mit einem Staatsstreich die Macht an sich gerissen und die Zivilregierung abgesetzt. Friedensnobelpreisträgerin Suu Kyi sowie der Präsident des Landes, Win Myint, wurden festgenommen.

Diese Nachricht wurde am 06.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.