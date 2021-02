In Myanmar setzen sich in allen Landesteilen die Proteste gegen den Militärputsch fort.

So marschierten in den beiden größten Städten des Landes, Yangon und Mandalay, sowie in der Hauptstadt Naypyitaw tausende Menschen durch die Straßen und forderten die Freilassung der festgesetzten De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi.



Seit dem Wochenende reißen die Massenproteste in dem südostasiatischen Land nicht ab. Gestern hatten die Sicherheitskräfte erstmals mit Gewalt reagiert und Wasserwerfer und Gummigeschosse eingesetzt. Dabei soll Augenzeugenberichten zufolge scharf geschossen worden sein.

Diese Nachricht wurde am 10.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.