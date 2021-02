In Myanmar weiten sich die Proteste gegen den Militärputsch aus.

In Rangun zogen tausende Menschen den dritten Tag infolge durch die Straßen. An der Demonstration beteiligte sich auch eine Gruppe buddhistischer Mönche. Auf Schildern war zu lesen "Rettet die Demokratie" und "Sagt Nein zur Diktatur". Die Polizei setzte nach Agenturberichten Wasserwerfer gegen die Menge ein. Auch in Dawei im Südosten und in Mandalay im Norden des Landes gab es Proteste. Aktivisten hatten für heute zu Kundgebungen und zu einem Generalstreik aufgerufen.



Die Armee richtete eine Warnung an die Demonstranten. Es würden Maßnahmen gegen jene ergriffen, die dem Staat schadeten. Das Militär hatte vor einer Woche die Macht übernommen. Die De-facto-Regierungschefin Suu Kyi und zahlreiche weitere Politiker wurden festgesetzt.



Papst Franziskus rief die Armeeführung auf, die Politiker freizulassen und den Weg der Reformen fortzusetzen.

