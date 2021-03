In Myanmar gehen die Proteste gegen den Militärputsch trotz massiver Polizeigewalt weiter.

Berichten zufolge schoss die Polizei auch heute früh wieder auf Demonstranten. Über der Stadt Mandalay waren Kampfflugzeuge im Tiefflug zu sehen, offenbar um die Bevölkerung einzuschüchtern. Gestern waren nach Angaben der UNO mindestens 38 Teilnehmer der Proteste getötet worden.



Morgen wird sich der UNO-Sicherheitsrat auf Antrag Großbritanniens mit der Lage in Myanmar befassen. Zahlreiche Staaten fordern ein Ende der Gewalt und eine Rückkehr zur Demokratie. Die USA appellierten an China, seinen Einfluss in der Region zu nutzen.

