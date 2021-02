Ungeachtet geltender Ausgangssperren gehen in Myanmar die Proteste gegen das Militär weiter.

In der Hauptstadt Naypyitaw setzte die Polizei Wasserwerfer gegen Demonstrierende ein, nachdem diese sich geweigert hatten, ihre Kundgebung aufzulösen. Auch in Mandalay, der zweitgrößten Stadt des Landes, gab es Proteste. Zahlreiche Menschen sollen festgenommen worden sein.



Gestern abend hatte das Militär erstmals auf die Demonstrationen reagiert. Der Führer der Militärjunta, General Min Aung Hlaing, kündigte im staatlichen Fernsehen an, so bald wie möglich Wahlen abzuhalten. Es stehe außer Frage, dass die Macht dann an die siegreiche Partei übergeben werde.



Seit dem Militärputsch vor gut einer Woche gibt es Proteste gegen die Junta in Myanmar.

