Die Regierung von Myanmar lässt rund 25.000 Gefangene frei.

Das gab Präsident Win bekannt. In dem südostasiatischen Land werden jedes Jahr zum Neujahrstag im April Häftlinge begnadigt. So viele wie in diesem Jahr waren es aber noch nie. Ob auch politische Häftlinge freikommen, ist nicht bekannt. Menschenrechtler gehen davon aus, dass in den überfüllten Gefängnissen Myanmars insgesamt 92.000 Menschen einsitzen. Human Rights Watch hatte gefordert, diese Zahl auch aufgrund der Corona-Epidemie deutlich zu verringern.