Die Regierung in Myanmar hat nach eigenen Angaben einen Militäreinsatz gegen Rebellen in der Region Rakhine angeordnet.

Die Armee sei angewiesen worden, den Aufstand niederzuschlagen, teilte ein Sprecher in der Hauptstadt Naypyidaw mit. In Rakhine hatten Mitglieder der sogenannten Arakan-Armee am Freitag mehrere Polizeistationen angegriffen und 13 Polizisten getötet. Die Arakan-Armee kämpft für eine größere Unabhängigkeit ihrer ethnischen Minderheit. Nach Schätzungen der UNO wurden dadurch rund 2.500 Menschen vertrieben.



Die Armee Myanmars hatte im Dezember einen viermonatigen Waffenstillstand mit bewaffneten Gruppen im Norden und Osten des Landes verkündet, die Konfliktregion Rakhine aber davon ausgenommen. Dort spielte sich auch der Konflikt um die muslimische Rohingya-Minderheit ab, im Zuge dessen mehr als 700.000 Menschen ins Nachbarland Bangladesch geflohen sind.