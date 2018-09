Ein Gericht in Myanmar hat zwei Journalisten der Nachrichtenagentur Reuters zu je sieben Jahren Haft verurteilt.

Beide hätten Staatsgeheimnisse verletzt, erklärte der Richter. Die beiden aus Myanmar stammenden Reporter waren im Dezember verhaftet worden, als sie über die Ermordung von zehn Männern und Jungen der muslimischen Minderheit der Rohingya recherchierten. Seitdem saßen sie im Gefängnis in Rangun.



Die Vereinten Nationen forderten, die verurteilten Journalisten müssten freigelassen werden. Auch die Botschafter der USA und Großbritanniens in Myanmar kritisierten das Urteil. Reuters-Chefredakteur Adler erklärte, die Gerichtsentscheidung müsse von der Regierung in Rangun korrigiert werden.



In dem mehrheitlich buddhistischen Land wird die muslimische Minderheit der Rohingya seit Jahrzehnten unterdrückt. Vor einem Jahr war die Lage eskaliert, als Rohingya-Rebellen mehrere Sicherheitskräfte töteten. Die Armee ging daraufhin mit einer Offensive gegen deren Dörfer vor und vertrieb mehr als 700.000 Rohingya ins Nachbarland.