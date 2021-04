Das internationale Komitee vom Roten Kreuz beklagt Übergriffe auf medizinisches Personal in Myanmar.

Der Regionaldirektor der Organisation für Asien und den Pazifikraum, Matheou, erklärte, Rotkreuz-Mitarbeiter seien verhaftet oder verletzt und Krankenwagen beschädigt worden. Dies sei nicht akzeptabel. Die UNO-Sondergesandte für Myanmar, Schraner Burgener, warnte angesichts der anhaltenden Gewalt der Militärs in Myanmar vor einem Bürgerkrieg. Sie rief die Weltgemeinschaft in einer Dringlichkeitssitzung des UNO-Sicherheitsrates zum Handeln auf. Es gelte, eine Katastrophe im Herzen Asiens zu verhindern.



Seit dem Militärputsch Anfang Februar sind in Myanmar bei Einsätzen gegen Demonstrierende mehr als 500 Menschen getötet worden. Allein am vergangenen Wochenende waren es mehr als 100.

Diese Nachricht wurde am 01.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.