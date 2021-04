Russland hat vor weiteren Sanktionen gegen die Militärjunta in Myanmar gewarnt.

Das Außenministerium in Moskau erklärte, ein Weg in Richtung Drohungen und Druck gegen die Autoritäten in Myanmar sei extrem gefährlich. Solche Schritte drohten, das Land in einen umfassenden zivilen Konflikt zu treiben. Seit dem Militärputsch Anfang Februar gibt es in Myanmar anhaltende Proteste. Einsatzkräfte gehen mit großer Brutalität gegen die Demonstrierenden vor. Nach Zählungen von Aktivisten wurden bereits mehr als 550 Menschen getötet und tausende festgenommen.



Russland hatte angekündigt, seine Beziehungen zu Myanmar auszubauen. Der stellvertretende Verteidigungsminister Fomin und weitere hohe Beamte nahmen vor einer Woche an einer Militärparade in dem Land teil.

