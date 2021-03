Bundestagspräsident Schäuble hat den Militärputsch in Myanmar verurteilt und die sofortige Freilassung der gewählten Parlamentarier gefordert.

Schäuble schrieb an den unter Hausarrest stehenden Sprecher der Volksversammlung von Myanmar, Khun Myatt, die Militärführung habe dem demokratischen Wandel des Landes unrechtmäßig ein jähes Ende gesetzt. Er hoffe sehr, dass die Appelle der internationalen Gemeinschaft auf fruchtbaren Boden fielen. Heute schlossen sich auch die Regierung der Philippinen und Papst Franziskus in Rom den internationalen Aufrufen an, die demokratische Ordnung in Myanmar wiederherzustellen.



In den Städten Mandalay und Rangun erschossen Polizisten nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters mehrere Demonstranten.

