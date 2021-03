In Myanmar sind bei Protesten gegen das Militärregime sieben Menschen getötet worden.

In der Stadt Myaing gab es sechs Tote, ein weiteres Opfer wurde aus Yangon gemeldet. Augenzeugen zufolge schossen Sicherheitskräfte dort auf die Demonstranten. Nach Angaben der Gefangenenhilfsorganisation AAPP wurden bei Protesten gegen den Militärputsch mehr als 60 Menschen getötet und rund 2.000 festgenommen. Der UNO-Sicherheitsrat in New York verurteilte die Gewalt gegen friedliche Demonstranten in Myanmar und rief die Armee zu äußerster Zurückhaltung auf.



Ein Sprecher des Militärs in Myanmar rechtfertigte die Absetzung und Inhaftierung der früheren De-Facto-Regierungschefin San Suu Kyi. Es lägen Beweise vor, wonach diese im Amt illegal 600.000 US-Dollar sowie Gold entgegengenommen habe.

