Angesichts der anhaltenden Gewalt durch das Militärregime in Myanmar hat die UNO-Sondergesandte Schraner Burgener den UNO-Sicherheitsrat zum Handeln aufgefordert.

Ein Zögern hätte eine weitere Verschlechterung der Lage in dem Land zur Folge, sagte die Schweizer Diplomatin auf einer Sitzung des Gremiums in New York. Zudem sei die Gefahr groß, dass es zu einem Bürgerkrieg komme. Die Oberbefehlshaber des Militärs schienen fest entschlossen, ihre Stellung mit Gewalt zu sichern, erklärte Schraner Burgender. Der Sicherheitsrat solle über konkrete Maßnahmen nachdenken, die die Situation befrieden könnten.



Militär und Polizei haben bei Einsätzen gegen Demonstrierende seit dem Putsch mehr als 500 Menschen getötet. Zuletzt gab es am Wochenende mehr als 100 Opfer.

Diese Nachricht wurde am 01.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.