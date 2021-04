Knapp drei Monate nach dem Militärputsch in Myanmar kommt die Vereinigung Südostasiatischer Staaten zu einem Sondergipfel zusammen.

An dem ASEAN-Treffen in der indonesischen Hauptstadt Jakarta nimmt auch der Chef der Militärregierung in Myanmar, Min Aung Hlaing, teil. Dies hatte im Vorfeld viel Kritik ausgelöst. Unter anderem wurde moniert, dass Vertreter der neu formierten Nationalen Einheitsregierung nicht eingeladen worden sind.



Das Militär in Myanmar hatte am 1. Februar die Macht übernommen und die frühere de-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi festgesetzt. Seitdem kommt es in dem Land fast täglich zu Demonstrationen. Polizei und Militär gehen gewaltsam dagegen vor. Hunderte Menschen sollen getötet worden sein.

