Der Asienexperte Spohr von der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung sieht eine zunehmende Bewaffnung von Demonstrierenden in Myanmar.

Spohr sagte im Deutschlandfunk, die Opposition setze nicht mehr nur auf friedliche Proteste gegen die Militärregierung, sondern werde militanter. So habe es bereits kleinere Bombenanschläge gegeben. Die Spannungen in den Gebieten der ethnischen Minderheiten nähmen zu. Seiner Einschätzung nach ist das Land in einer extrem instabilen Lage. Es sei zu befürchten, dass die Konflikte in mehreren Gegenden weiter eskalierten. Der Büroleiter der Naumann-Stiftung in Bangkok ergänzte, derzeit sei der Putsch der Armee noch nicht erfolgreich, aber auch noch nicht gescheitert.



Die von den Machthabern bestellte Wahlkommission in Myanmar hatte zuletzt beschlossen, die Partei der früheren De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi aufzulösen. Als Grund führte das Gremium Betrug bei der Parlamentswahl 2020 an. Die Partei hatte die Wahl klar gewonnen. Daraufhin putschte das Militär und nahm führende Politiker fest. Seitdem kommt es nahezu täglich zu Protesten, gegen die das Militär gewaltsam vorgeht.

Diese Nachricht wurde am 22.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.