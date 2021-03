In Myanmar ist ein weiteres Führungsmitglied der Nationalen Liga für Demokratie festgenommen worden.

Es handelt sich um den Parteisprecher Kyi Toe, der seit dem Militärputsch die Medien über die Entwicklungen informiert hatte. Parteifreunde befürchten nach eigenen Angaben, dass er in der Haft gefoltert werden könnte. In den vergangenen Wochen waren bereits zwei Mitglieder der Nationalen Liga kurz nach ihrer Inhaftierung gestorben.



Wie die Gefangenenhilfsorganisation AAPP mitteilte, sind in Myanmar bereits mehr als 2.200 Menschen festgenommen worden, mindestens 224 wurden getötet. Die faktische Regierungschefin Aung San Suu Kyi, die die Parlamentswahl im November gewonnen hatte, wurde in Gewahrsam genommen und wird mehrerer Vergehen beschuldigt.

Diese Nachricht wurde am 19.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.