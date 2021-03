Die Militärregierung in Myanmar hat über das staatliche Fernsehen ein schärferes Vorgehen gegen Demonstranten angekündigt.

Ihnen wurden im Sender MRTV Schüsse in Kopf und Rücken angedroht. In dem südostasiatischen Land kommt es täglich zu Kundgebungen gegen die Machthaber. Auch für morgen haben Gegner des Militärputsches von Anfang Februar zu Widerstand aufgerufen. Dann wird in Myanmar der "Tag der Streitkräfte" begangen. Bei den Protesten sind bislang schätzungsweise mindestens 320 Demonstranten von Einsatzkräften getötet worden.

