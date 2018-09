Die Verfolgung der muslimischen Minderheit der Rohingya in Myanmar wird ein Fall für den Internationalen Strafgerichtshof.

Chefanklägerin Bensouda leitete dazu Vorermittlungen ein, wie sie in Den Haag mitteilte. Eine UNO-Kommission hatte Ende August empfohlen, den Oberbefehlshaber des Militärs in Myanmar und fünf seiner Generäle wegen Völkermordes vor ein internationales Gericht zu stellen.



Die Rohingya werden in Myanmar seit Jahrzehnten unterdrückt und diskriminiert.

Nach Angriffen von Rohingya-Rebellen im vergangenen Jahr soll die Armee zahlreiche Dörfer der Minderheit niedergebrannt sowie Massenmorde und Vergewaltigungen begangen haben. Rund 10.000 Menschen wurden laut Schätzungen getötet; Hunderttausende flohen ins benachbarte Bangladesch, wo sie unter menschenunwürdigen Bedingungen in Flüchtlingslagern leben.