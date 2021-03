In Myanmar geht die Polizei weiter gegen Demonstranten vor, die gegen die Militärmachthaber protestieren.

Nach örtlichen Berichten wurde etwa in der Stadt Yangon das Gelände streikender Eisenbahner umstellt. Sie drohten, festgenommen zu werden, hieß es. Die Beschäftigten in Yangon sind Teil einer Bewegung des zivilen Ungehorsams, die die öffentliche Leben in Myanmar weitgehend lahmgelegt hat. Seit dem Militärputsch gegen die Absetzung von Regierungschefin Aung San Suu Kyi sind viele Arbeiter und Angestellte in Banken, Fabriken sowie Geschäften im Ausstand. Täglich gibt es in dem südostasiatischen Land Kundgebungen gegen die Militär-Junta.

