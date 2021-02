Nach dem Staatsstreich in Myanmar hat die festgesetzte Regierungschefin Suu Kyi zu Protesten aufgerufen.

In einer Erklärung ihrer Partei heißt es, das Militär strebe erneut eine Diktatur an. Die Bevölkerung dürfe dies nicht akzeptieren, sondern müsse sich dagegen wehren.



Zuvor hatte das Militär Suu Kyi sowie weitere ranghohe Politiker festgesetzt. Die Armeeführung rief zudem einen einjährigen Ausnahmezustand aus. Fernsehen, Radio und das Internet in dem Land sind seit der Nacht gestört. Alle Banken sind geschlossen.



Suu Kyis Partei hatte die Parlamentswahl im November klar gewonnen. Das Militär weigerte sich jedoch, das Ergebnis anzuerkennen - es spricht von Wahlbetrug.



Der Putsch wurde international verurteilt. UNO-Generalsekretär Guterres sprach von einem schweren Schlag gegen demokratische Reformen. Die US-Regierung forderte die sofortige Freilassung der festgesetzten Politiker.

