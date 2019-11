Die Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi will sich im Dezember vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag zu den Genozid-Vorwürfen gegen die Regierung Myanmars äußern.

Suu Kyi werde eine Delegation anführen, um das nationale Interesse Myanmars zu verteidigen, teilte die von ihr geführte Regierung des Landes mit. Die öffentlichen Anhörungen sollen vom 10. bis 12. Dezember stattfinden. Die Klage gegen Myanmar war von Gambia eingebracht worden und wird von der Organisation für Islamische Zusammenarbeit unterstützt.



UNO-Ermittler werfen dem Militär in Myanmar einen Völkermord an der muslimischen Rohingya-Minderheit vor. Vor etwa zwei Jahren waren mehr als 700.000 Menschen wegen der Gewalt ins Nachbarland Bangladesch geflohen.



Auch der ebenfalls in Den Haag ansässige Internationale Strafgerichtshof hat Ermittlungen gegen Myanmar eingeleitet.