Auch drei Wochen nach dem Putsch in Myanmar gibt es weiter Proteste gegen die Militärführung.

In der größten Stadt Rangun zogen heute wieder Tausende durch die Straßen, darunter auch viele Mönche. Sie versammelten sich vor der Botschaft Indonesiens, nachdem das Land sich als Vermittler ins Spiel gebracht hatte. Die indonesische Außenministerin Marsudi rief in dem Konflikt zur Zurückhaltung auf. Myanmars Bevölkerung müsse gehört werden, sagte sie in der thailändischen Hauptstadt Bangkok. Opfer und Blutvergießen müssten vermieden werden. Marsudi hatte in Bangkok den Außenminister der Militärregierung von Myanmar, Maung Lwin, getroffen.

